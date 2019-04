Motorradfahrer wird verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von 4000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagnachmittag bei Untermerzbach. Ein Motorradfahrer war auf der Kreisstraße in Richtung Memmelsdorf unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt nach Untermerzbach wollte er einen Pkw überholen. Noch während des Überholvorgangs bog der Autofahrer nach links in Richtung Untermerzbach ab. Der Kradfahrer konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern. Er fuhr ins Heck des Pkw und zog sich eine Schulterverletzung zu. Das Motorrad wurde abgeschleppt; am Auto entstand ein Heckschaden.