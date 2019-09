Der Fahrer eines Krades war am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße in Richtung Haig unterwegs. Vor ihm befand sich ein Pkw, dessen Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen Motorrad und Pkw. Hierbei wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand Totalschaden. pi