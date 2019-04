Motorradfahrer war erneut viel zu schnell

Die Polizei kontrollierte am Ostermontag in den späten Nachmittagsstunden die Geschwindigkeit mit dem Lasermessgerät auf der Staatsstraße zwischen Ebern und Untermerzbach in den "Hambach"-Serpentinen. Im neu beschilderten 50-km/h-Bereich mit Rüttelstreifen wurden mehrere Motorrad- und Autofahrer beanstandet. Dies stieß teilweise auf Unverständnis und längeren Diskussionen. Ein 22 Jahre alter Kradfahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 121 Stundenkilometern gemessen, obwohl er unmittelbar vorher drei Rüttelstreifen überfahren hatte. Ihm drohen 440 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei. In diesem Fall kann die Strafe noch drastischer ausfallen, da der 22-jährige Yamaha-Fahrer vor fast genau einem Jahr bereits einen Geschwindigkeitsverstoß mit Fahrverbot begangen hatte.