Motorradfahrer verletzt sich schwer

Bei Ortspitz ist am späten Montagnachmittag ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße in einer Kurve ins Rutschen geraten und geradeaus gegen einen Wasserdurchlass gestürzt. Der 54-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf rund 4000 Euro.