Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Heubacher Kreuzung zu einem Auffahrunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 29-jähriger Motorradfahrer war auf der B 279 in Richtung Bamberg gefahren. Hinter ihm fuhr eine 27-jährige mit einem Opel Vectra. An der Heubacher Kreuzung schaltete die Ampel auf Gelb um. Der Kradfahrer bremste seine 600er Honda ab woraufhin die hinter ihm fahrende Autofahrerin auffuhr. Der Hondafahrer wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Bamberg. Das Motorrad wurde total und der Opel Vectra erheblich beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. pol