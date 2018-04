Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Eine Schulterverletzung und rund 5000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Oberlauter. Dabei musste ein Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, fuhr gegen 14.20 Uhr eine 61-Jährige mit ihrem Opel auf der Frankenstraße in Richtung Norden und verlangsamte ihren Pkw, als sie nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Hinter ihr war ein 41 Jahre alter Kradfahrer mit seiner Yamaha unterwegs und schätzte die Situation nicht richtig ein. In dem Moment, als die Opel-Fahrerin abbog, war der Motorradfahrer bereits im Begriff, rechts an dem Auto vorbeizufahren, so dass sich ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden ließ. Der 41-Jährige stürzte, verletzte sich an der Schulter und kam mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum. red