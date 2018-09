Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Auf der nassen Fahrbahn geriet am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 22 ein 52-Jähriger mit seinem Kraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Leitpfosten und stürzte. Mit leichten Verletzungen musste der Zweiradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen ein Schaden von 50 Euro.