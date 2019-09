Motorradfahrer übersehen

Ein 81-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag den Röthenweg und wollte nach links in die Euerdorfer Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 66-jährigen Motorradfahrer, der noch versuchte auszuweichen, dabei aber stürzte. Die Erstversorgung erfolgte vorbildlich durch hinzukommende weitere Verkehrsteilnehmer, danach wurde der Biker mit Verdacht auf Unterschenkelfraktur nach Bad Kissingen ins Krankenhaus gebracht. Die drei Insassen im Pkw blieben unverletzt. An Pkw und Motorrad entstand jeweils ein Sachschaden von 1500 Euro. pol