Eine 70jährige VW-Fahrerin war am Samstagmorgen auf der Staatsstraße von Roßdorf in Richtung Würgau unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Roßdorf ordnete sie sich auf dem Linksabbiegestreifen ein, zog dann aber plötzlich nach rechts, um in einen Feldweg einzubiegen. Dabei übersah sie einen nachfolgenden 38-jährigen Motorradfahrer, der gegen ihren Wagen pralle.Der Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 6000 Euro. pol