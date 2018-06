Motorradfahrer stürzte

pol



Ein 53-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße 287 aus Hammelburg kommend in Euerdorf im Kreisverkehr. An der Ausfahrt in Richtung Bad Kissingen wollte er den Kreisel wieder verlassen. Kurz vor der Ausfahrt überholte ihn jedoch ein 56-jähriger Motorradfahrer links und scherte sofort vor dem VW wieder ein, um ebenfalls den Kreisel in Richtung Bad Kissingen zu verlassen. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Motorrad wird auf 500 Euro geschätzt.