Motorradfahrer stürzt wegen eines "Blitzers"

Ein 46-jähriger Motorradfahrer hat am Donnerstagabend in Mausgesees (Kreis Erlangen-Höchstadt) so stark abgebremst, dass sein Vorderrad blockierte. Dadurch stürzte der Fahrer eigenverschuldet und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der Mann gab an, sich vor einem "Blitzer" der kommunalen Verkehrsüberwachung erschrocken und deshalb abrupt abgebremst zu haben. pol