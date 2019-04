Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag. Gegen 14.40 Uhr war der 27-Jährige mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße bei Kottenbrunn Richtung Staatsstraße Haßfurt-Ebern unterwegs.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Von seinem hinter ihm fahrenden Vater wurde der 27-Jährige erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.