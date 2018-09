Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung

Leichte Schürfwunden hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag zugezogen, als er in Effeltrich nach einer Vollbremsung stürzte. Ein 83-jähriger Ford-Fahrer hatte ihn beim Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt übersehen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.