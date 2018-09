Motorradfahrer stürzt in Gegenverkehr

Leicht verletzt wurde am Dienstag um 8.45 Uhr ein 35-jähriger Weitramsdorfer beim Abbiegen mit seiner Harley Davidson in der Weidacher Straße. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er verkehrsbedingt halten. Das Motorrad kippte dabei zur Seite und fiel samt Fahrer gegen einen im Gegenverkehr fahrenden Ford. Am Pkw und Motorrad entstand insgesamt ein Sachschaden von mindestens 15 000 Euro. pol