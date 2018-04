Motorradfahrer stürzt in den Straßengraben

Am Montagmorgen hat sich ein 61-jähriger Motorradfahrer bei einem missglückten Überholmanöver verletzt. Er fuhr von Rettern in Richtung Forchheim und wollte vor einer Kurve ein Fahrzeug überholen. Dabei kam ihm ein 31-Jähriger mit seinem Auto entgegen, so dass er nach links in den Graben ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich eine Thoraxprellung zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1000 Euro.