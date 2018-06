Motorradfahrer stürzt in den Graben

pol



Bei einem Unfall am Montagabend in Garitz blieb der 35-jähriger Motorradfahrer zum Glück unverletzt, es entstand aber 3000 Euro Schaden. Er wollte vom Riedgraben nach rechts in die Seestraße abbiegen und verlor wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte in den Graben. Dabei wurde eine Leitbake aus der Verankerung gerissen und beschädigt.