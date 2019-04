Motorradfahrer stürzt beim Bremsversuch

Bei einem Verkehrsunfall am Ostermontag ist ein Motorradfahrer bei Gräfenberg leicht verletzt worden. Am Nachmittag fuhr der 40-Jährige mit seiner Honda in einer Autokolonne die Strecke zwischen Gräfenberg und Egloffstein. Auf Höhe des Parkplatzes "Buchwald" stockte der Verkehr, der Zweiradfahrer erkannte die Situation zu spät und stürzte beim Bremsversuch zu Boden. Durch den Aufprall verletzte er sich leicht und kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.