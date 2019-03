Oeslau vor 14 Stunden

Motorradfahrer stürzt bei Probefahrt

Bei der Probefahrt mit einem Motorrad ist am Freitagnachmittag ein 61-Jähriger in Oeslau gestürzt. Der Mann fuhr mit der Suzuki gegen 14.45 Uhr auf der Oeslauer Staße in Richtung Dörfles-Esbach. Dabei...