Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf der Staatsstraße 2445 bei Burglauer in Fahrtrichtung Bad Neustadt und wollte bei der Einmündung zur Münnerstädter Straße nach links einbiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben einen 61-jährigen Motorradfahrer, der die Staatsstraße in Richtung Münnerstadt befuhr. Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Meiningen verbracht. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro. Die Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr aus Burglauer kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle. pol