Am Dienstag kam es gegen 11 Uhr auf der Staatsstraße 2261 bei Schlüsselfeld zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer, der aus Richtung Burghaslach kam, wollte nach links auf die Auffahrt zur A 3 in Richtung Nürnberg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 60-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Der Biker wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Foto: Merzbach/News5