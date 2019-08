Motorradfahrer schwer verletzt

Am Dienstag kam es gegen 11 Uhr auf der Staatsstraße 2261 bei Schlüsselfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer, der aus Richtung Burghaslach kam, wollte nach links auf die Auffahrt zur A 3 in Richtung Nürnberg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß frontal mit diesem zusammen. Der 60-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musst mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Der Autofahrer stand unter Schock. Die Straße musste für die Einsatzkräfte und die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Foto: Merzbach/News5