Schwer verletzt wurde am Mittwochabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2281 von Bamberg in Richtung Pödeldorf. Ein 54-jähriger VW-Fahrer hatte beim Abbiegen in einen Feldweg den überholenden 28-Jährigen übersehen. Der Kawasaki-Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. pol