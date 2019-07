Am Dienstagabend ist ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Moritz und Wölm in einer leichten Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal in den entgegenkommenden Opel Corsa eines 27-Jährigen geprallt. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der junge Zweiradfahrer schwer und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nürnberg. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 10 000 Euro.