Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der Kreisstraße zwischen Egloffsteinerhüll und Thuisbrunn ist es Sonntagfrüh zu einem Motorradunfall gekommen. Ein 56-jähriger Yamaha-Fahrer verbremste sich in einer scharfen Rechtskurve und stürzte auf die Fahrbahn. Anschließend schlitterte das Motorrad gegen den Unterfahrschutz der Leitplanke und der Zweiradfahrer rutschte hinterher. Durch den Unfall erlitt er schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.