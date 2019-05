Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße von Gößmannsberg in Richtung Oberfellendorf verunglückt. Er fuhr mit seiner Kawasaki als Letzter einer Gruppe von sieben Bikern. Nachdem er ein vorausfahrendes Auto überholt hatte, kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einer längeren Fahrt durch den Grünstreifen kam das Fahrzeug letztendlich nach über 80 Metern in einem Acker zum Liegen. Durch den Unfall erlitt der junge Mann schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nürnberg. An seiner Maschine entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2700 Euro.