Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag um 13 Uhr auf der B 22 bei der Abfahrt zur B 505. Ein unbekannter Motorradfahrer überholte den VW Golf des 18-jährigen Geschädigten so knapp, dass es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Der am Pkw verursachte Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. pol