Motorradfahrer schlittert in Straßengraben

Ein Motorradunfall mit Sachschaden ereignete sich am Freitag nach 16 Uhr kurz vor Neuengrün. Zu diesem Zeitpunkt war eine vierköpfige Gruppe von Motorradfahrern aus dem Landkreis Göppingen von Schlegelshaid nach Neuengrün unterwegs. Der an zweiter Stelle fahrende Biker hatte vermutlich die leichte Linkskurve unterschätzt, kam beim Bremsen ins Schleudern und stürzte. Er und seine Yamaha schlitterten geradeaus in den Straßengraben. Der Fahrer dürfte nach Aussagen seiner Mitfahrer keine schwereren Verletzungen erlitten haben, wurde aber vorsorglich in die Frankenwaldklinik gebracht. An seinem Motorrad, welches seine Kollegen bereits kurz nach dem Unfall wieder auf die Räder stellten, entstand nicht unerheblicher Sachschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wurde. miw