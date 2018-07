Motorradfahrer rutscht auf Ölspur aus

Ein landwirtschaftliches Fahrzeug hat am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf der Staatsstraße 2260 im Bereich Wachenroth Hydrauliköl verloren und dadurch die Fahrbahn verunreinigt. Ein Motorradfahrer erkannte dies zu spät und stürzte auf der ölglatten Fahrbahn. Er verletzte sich dabei nicht, an seinem Zweirad entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Fahrbahn musste gereinigt werden.