Motorradfahrer rollte sich rechtzeitig ab

Wegen eines Fahrfehlers ist ein 63-jähriger Motorradfahrer am Samstag, gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Eltingshausen und Oerlenbach gestürzt. Er fuhr noch über ein Feld und eine Wiese, bis das Motorrad schließlich in einem Maschendrahtzaun zum Stehen kam. Der Fahrer konnte sich noch vor dem Aufprall in den Zaun von seinem Motorrad rollen. Er kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf rund 1000 Euro, so die Polizei. pol