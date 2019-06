Auf der Staatsstraße 2254 in Richtung Frensdorf ereignete sich am Sonntagmorgen ein Auffahrunfall. Der 70-jährige Fahrer einer Harley Davidson reagierte zu spät, als ein VW-Fahrer vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei der Kollision erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.