Motorradfahrer rast durch Messstelle

Ein Krad-Fahrer mit Coburger Zulassung war am Donnerstagnachmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei Coburg auf der Kreisstraße CO 11 bei Sonnefeld der absolute Spitzenreiter. Bei erlaubten 80 km/h durchfuhr der Raser die Messstelle in Fahrtrichtung Neustadt mit 130 km/h. Neben einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro und zwei Punkten in Flensburg darf der Fahrer demnächst auch für einen Monat seinen Führerschein abgeben. pol