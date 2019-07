Motorradfahrer prallt gegen Schild und stürzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag nahe Hofheim. Gegen 17 Uhr hatte der 58-Jährige mit seinem Zweirad die Kreisstraße von Hofheim in Richtung Manau befahren. Dabei kam er in einer Linkskurve nach Zeugenaussage zu weit nach rechts auf den angrenzenden Grünstreifen. Der Kradfahrer kollidierte mit einem Verkehrsschild und wurde von seinem Motorrad geschleudert. Der 58-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von 1500 Euro. red