Motorradfahrer prallt gegen Reh

Ein Wildunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde, passierte auf einem Feldweg parallel zur Bundesstraße 303 im Raum Hofheim. Von Junkersdorf in Richtung Goßmannsdorf war am Donnerstagnachmittag der 18-Jährige mit seinem Krad "Rieju" unterwegs, als vor ihm ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Reh und stürzte. Dabei erlitt er leichte Prellungen am Körper. Er wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Zweirad entstand Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.