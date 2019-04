Motorradfahrer prallt auf anhaltendes Auto

Leicht verletzt worden ist ein Motorradfahrer am Dienstag bei Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt). Der 48-Jährige aus dem Nürnberger Land fuhr am frühen Morgen auf der Staatsstraße von Kalchreuth in Richtung Weiher. An der Abzweigung zur Eisenstraße musste eine vor ihm fahrende 57-jährige Frau aus Nürnberg mit ihrem Auto verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Motorradfahrer jedoch zu spät. Trotz einer Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls kam er zu Fall, wurde dabei jedoch nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 2500 Euro. pol