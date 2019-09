Motorradfahrer ohne Schutzkleidung

Auf der Kreisstraße zwischen Drosendorf und der Burg Feuerstein bei Ebermannstadt ist es Mittwochabend zu einem Motorradunfall gekommen. Ein 19-jähriger Yamaha-Fahrer aus Erlangen kam vermutlich wegen eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und kam im Straßengraben zum Liegen. Durch den Unfall erlitt er Abschürfungen und Prellungen an den Armen und Beinen, da er keine Schutzkleidung trug. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 750 Euro.