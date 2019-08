Mit leichten Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Unfall am Montagabend in Prölsdorf in die Juraklinik Scheßlitz eingeliefert werden. In der Hollfelder Straße hatte eine 29-jährige VW-Fahrerin die Vorfahrt des 65-jährigen Zweiradfahrers missachtet. Bei seiner folgenden Vollbremsung stürzte der Kradfahrer. Das Motorrad rutschte auf der Fahrbahn gegen die linke Fahrzeugseite. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.