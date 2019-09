Am Samstag gegen 10.30 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann mit seiner roten Yamaha von Steinwiesen in Richtung Neufang. Auf der Strecke befand sich im Gegenverkehr ein Pkw. Der Motorrradfahrer musste dem Auto ausweichen, jedoch kam es trotzdem zu einem Streifvorgang. Der linke Spiegel am Motorrad im Wert von circa 150 Euro wurde dabei beschädigt. Der Pkw setzte unbeirrt seine Fahrt in Richtung Steinwiesen fort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Tel. 09261/503-0.