Motorradfahrer macht sich aus dem Staub

Zu einer Unfallflucht mit Sachschaden im dreistelligen Bereich kam es am Samstag auf der Kreisstraße CO 16. Gegen 14 Uhr befuhr eine 79-jährige Frau mit ihrem VW die Kreisstraße, als ein entgegenkommender Motorradfahrer auf ihre Fahrspur kam und dabei den Außenspiegel ihres Pkws touchierte. Allerdings setzte der Verursacher anschließend seine Fahrt unberührt fort und meldete den Vorfall auch nicht bei der Polizei. Die Coburger Polizei sucht nun den Kradfahrer, der zur Tatzeit auf der CO 16 unterwegs war, oder Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Motorrad machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 09561/645-209 erbeten.