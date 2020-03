Motorradfahrer landet im Krankenhaus

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochkurz vor 18 Uhr in der Memmelsdorfer Straße. Eine BMW-Fahrerin wollte dort ihren Pkw wenden und setzte ihren Wagen deshalb zurück, was ein Motorradfahrer zu spät erkannte und auf das Heck auffuhr. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 25 000 Euro beziffert. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? In der Kloster-Banz-Straße wurde zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.50 Uhr, die hintere linke Autotüre eines geparkten schwarzen Ford Focus angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ an dem Wagen Sachschaden von etwa 1000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Halter entsteht Schaden von 2000 Euro An einem schwarzen Audi A5 wurde zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Pödeldorfer Straße ein Fenster eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts gestohlen, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Unbekannter fährt gegen Gartentür Am Dienstag zwischen 6 und 10 Uhr fuhr ein Unbekannter in der Hauptsmoorstraße an einem dortigen Wohnanwesen ein Gartentürchen an und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. 22-Jähriger hatte Marihuana einstecken Während der Kontrolle eines 21-jährigen Mannes am Mittwochmorgen in der Innenstadt tauchte bei diesem eine Plombe mit Marihuana auf. Der Mann muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol