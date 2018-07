Motorradfahrer landet im Krankenhaus

Ein 55-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstagabend die Kreisstraße BA 13 und wollte kurz vor Kalteneggolsfeld nach links in einen Ortsumgehungsweg abbiegen. Aufgrund der Unfallspuren fuhr er in einem zu engen Boden in die Einmündung und stieß mit dem Audi eines 56-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird mit rund 1000 Euro beziffert.