Am Donnerstagmorgen kam der 18-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades kurz vor dem Parkplatz "Zückshuter Forst" auf der A 70 in Fahrtrichtung Norden aus bisher nicht ersichtlichem Grund nach rechts in den Grünstreifen. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn stürzte der junge Mann ohne Fremdeinwirkung mit seinem Krad auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht und wurde ins Klinikum transportiert. Der Schaden am Zweirad wird auf 1000 Euro geschätzt. pol