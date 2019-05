Motorradfahrer landet im Graben

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag schwer gestürzt, als ein entgegenkommendes Auto im Bereich des Ortseinganges von Weisendorf eine Kurve schnitt und auf den Fahrstreifen des Motorradfahrers gelangte. Der 23-jährige Zweiradfahrer fuhr gegen 14.20 Uhr als vorderster von drei Motorradfahrern in Fahrtrichtung Weisendorf. Zur Vermeidung einer Kollision mit einer entgegenkommenden 21-jährigen Autofahrerin wich der Motorradfahrer auf den Grünstreifen aus und stürzte in einem am Fahrbahnrand befindlichen Graben. Die Maschine des Kradfahrers wurde dabei hochgeschleudert. Die hinter ihm fahrenden Motorräder konnten noch ausweichen. Der Motorradfahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur medizinischen Behandlung des Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallörtlichkeit. Am Motorrad des verletzten Fahrers entstand einen Totalschaden, der laut Polizei mit 7500 Euro zu beziffern ist.