Motorradfahrer kracht in abbiegendes Fahrzeug

Am Dienstagabend kam es gegen 18.10 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Schwürbitz nach Michelau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer bog hier nach rechts in einen Feldweg ab. Deshalb verringerte ein dahinter fahrender Autofahrer seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte der Motorradfahrer zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Beim Ausweichversuch fuhr er über den Grünstreifen sowie den angrenzenden Fahrradweg und prallte schließlich in die Fahrerseite des inzwischen abgebogenen Skoda.



Hubschrauber nicht benötigt

Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber samt Notarzt landete an der Einsatzstelle, der 28-Jährige wurde aber schließlich mit schwersten Verletzungen vom Rettungswagen ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert. Laut Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro - sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. pol