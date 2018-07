Motorradfahrer kracht gegen Auto

pol



Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Ebern und First ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer aufgrund seiner Verletzungen stationär im Bamberger Krankenhaus behandelt werden musste. Zum Unfall kam es, da der Fahrer eines Pkw aus einem Feldweg auf die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße einfuhr und den von links kommenden Motorradfahrer übersah. Der Motorradfahrer krachte daher gegen das einfahrende Auto und wurde mehrere Meter weiter in den Straßengraben geschleudert. Sein Krad wurde komplett beschädigt, am Auto entstand ebenfalls ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beider Fahrzeuge wird auf über 9000 Euro geschätzt.