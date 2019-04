Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Mit einem Reh kollidierte am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße BA 24 ein 58-jähriger Motorradfahrer. Der Mann stürzte und musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Pommersfelden war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.