Stadelhofen vor 15 Stunden

Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen

Glücklicherweise nur Blechschaden in Höhe von rund 3800 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 22. Dort bog eine 74-jährige Golf-Fahrerin in die Vorfahrtsstraße ein, auf...