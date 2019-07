Motorradfahrer gestürzt

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag bei Katzenbach nach rechts ins Bankett, stürzte in den Straßengraben und wurde verletzt. Der 66-Jährige war auf der KG 34 von Oehrberg kommend in Richtung Katzenbach unterwegs als er von der Straße abkam. Zwei Insassen eines hinter ihm fahrenden Pkw beobachteten den Unfall und leisteten Erste Hilfe. Der Kradfahrer wurde mit Kopfverletzungen und Schmerzen in der Schulter mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme gesperrt. pol