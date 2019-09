Rödental vor 14 Stunden

Verkehrsunfall

Motorradfahrer fährt auf geparktes Auto und wird dabei schwer verletzt

Zufällig waren am Samstagnachmittag elf Feuerwehrleute und drei Sanitäter am Feuerwehrhaus in Rödental, als sich gleich neben dem Gebäude in der Rathausstraße ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Mot...