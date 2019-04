Motorradfahrer fährt 61 bei erlaubten 30 km/h

Am Sonntagvormittag hat die Polizei Ebermannstadt in der Talstraße in Egloffstein eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer beanstandet. Fünf Autofahrer kamen mit einer Verwarnung noch glimpflich davon. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der mit 61 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen wurde. Neben einer Geldbuße ist für den Biker auch ein Punkt in Flensburg fällig.