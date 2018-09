Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen

Ein schlimmes Ende nahm die Tour eines 65-jährigen Motorradfahrers aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch im Landkreis Haßberge. Das Verhängnis geschah, als der Biker am Sonntag gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Ibind und Hohnhausen in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Der Motorradfahrer erlitt bei diesem Sturz schwerste Verletzungen. Er wurde vom Roten Kreuz in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von 2000 Euro.